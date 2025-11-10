الإثنين 10 نوفمبر 2025
أخبار مصر

انتخابات مجلس النواب، وزيرة التضامن تدلي بصوتها بلجنة مدرسة بدر الإعدادية بالدقي

مايا مرسي وزيرة التضامن،
مايا مرسي وزيرة التضامن، فيتو
أدلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بصوتها فى انتخابات مجلس النواب  2025 التي انطلقت مرحلتها الأولى صباح  اليوم في 14 محافظة.

وأدلت الوزيرة بصوتها بمقر اللجنة الفرعية المنعقدة فى مدرسة بدر الإعدادية بنين بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

 ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع الناخبين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة إلى ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب القادم، خاصة أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق كفله الدستور المصري لجميع أبناء الشعب الذين لهم حق التصويت.

 

 

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لأعضاء اللجنة الانتخابية والقضاة والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية لما يبذلونه من جهد كبير فى العملية الانتخابية وتأمينها.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للمواطنين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، مؤكدة أن ذلك يدل على وعي وثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتجسيد لإرادة شعب اختار أن يكون شريكا فاعلا في بناء مستقبل وطنه.

