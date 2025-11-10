المصري لحقوق الإنسان: 400 متابع في 14 محافظة لمتابعة انتخابات النواب

18 حجم الخط

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بدء أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في إطار دورها الرقابي المستقل في دعم الشفافية والنزاهة وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

وتُجري المنظمة المتابعة في 14 محافظة كمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وهي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح" من خلال 400 متابع لمتابعة سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها.

وتُعقد انتخابات مجلس النواب في ظل تنافس 1281 مرشحا بالنظام الفردي في 14 محافظة السابق ذكرهم بإجمالي 70 دائرة، وقائمة واحدة وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"بقطاعي "غرب الدلتا"، "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، وتضم 12 حزبًا؛ على رأسهم مستقبل وطن إلى جانب أحزاب (الجبهة الوطنية، وحماة الوطن، والحزب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية، وإرادة الجيل، والحرية المصري، وحزب المؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب).

وأكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، أن مشاركتها في متابعة الانتخابات تأتي من منطلق دورها في دعم المسار الديمقراطي، ورصد مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة، تتيح حرية الاختيار للناخبين، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتسهم في تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية ونتائجها.

