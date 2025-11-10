الإثنين 10 نوفمبر 2025
سياسة

انتخابات مجلس النواب 2025، تعرف على 7 حالات تبطل الصوت الانتخابي وفقا للقانون

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو
حددت  الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الحالات التي يُعتبر فيها صوت الناخب باطلًا خلال عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية ودقة النتائج.

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي

وأكدت الهيئة أن الصوت يُعد باطلًا في الحالات الآتية:

إذا كان التصويت معلقًا على شرط.
إذا منح الناخب صوته لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه في الدائرة.
إذا تم الإدلاء بالصوت على ورقة غير مسلَّمة من رئيس اللجنة.
إذا وُجد توقيع الناخب على البطاقة.
إذا تضمنت البطاقة إشارة أو علامة تدل على شخصية الناخب.
إذا كانت العلامة غير واضحة أو أُضيفت علامات أو عبارات خارج المطلوب.
أو في حال عدم وضع أي علامة على الإطلاق.


 تطبيق القواعد القانونية المنظمة للانتخابات

وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحرص على تطبيق القواعد القانونية المنظمة للانتخابات، وضمان أن تُعبّر النتائج النهائية بدقة عن إرادة الناخبين.

انطلاق انتخابات مجلس النواب اليوم

انطلقت اليوم انتخابات مجلس النواب في الداخل المرحلة الأولى، وسط إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات محلية ودولية، بما يعزز الشفافية ويضمن سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة ومنظمة.

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

