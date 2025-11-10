انتخابات مجلس النواب 2025، تعرف على 7 حالات تبطل الصوت الانتخابي وفقا للقانون

18 حجم الخط

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الحالات التي يُعتبر فيها صوت الناخب باطلًا خلال عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية ودقة النتائج.

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي

وأكدت الهيئة أن الصوت يُعد باطلًا في الحالات الآتية:

إذا كان التصويت معلقًا على شرط.

إذا منح الناخب صوته لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه في الدائرة.

إذا تم الإدلاء بالصوت على ورقة غير مسلَّمة من رئيس اللجنة.

إذا وُجد توقيع الناخب على البطاقة.

إذا تضمنت البطاقة إشارة أو علامة تدل على شخصية الناخب.

إذا كانت العلامة غير واضحة أو أُضيفت علامات أو عبارات خارج المطلوب.

أو في حال عدم وضع أي علامة على الإطلاق.



تطبيق القواعد القانونية المنظمة للانتخابات

وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحرص على تطبيق القواعد القانونية المنظمة للانتخابات، وضمان أن تُعبّر النتائج النهائية بدقة عن إرادة الناخبين.

انطلاق انتخابات مجلس النواب اليوم

انطلقت اليوم انتخابات مجلس النواب في الداخل المرحلة الأولى، وسط إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات محلية ودولية، بما يعزز الشفافية ويضمن سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة ومنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.