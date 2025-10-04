إجراء انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج 7 و8 نوفمبر

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس النواب ستُجرى على مرحلتين، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل محافظات:الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وأضاف أن الدعاية الانتخابية لتلك المرحلة ستبدأ يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، على أن يكون الصمت الانتخابي في 6 نوفمبر.

وتُجرى انتخابات المصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما تُجرى الانتخابات داخل البلاد يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 من الشهر نفسه، وتُعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر، على أن تُستأنف الإجراءات في اليوم ذاته للجولة الثانية.

