تنسيقية شباب الأحزاب: السيدات يتصدرن اللجان ببني سويف مع انطلاق اليوم الأول للتصويت بالداخل

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إقبالا ملحوظا للناخبين في محافظة بني سويف في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تصدرت السيدات قائمة الناخبين المتوافدين على اللجان الانتخابية منذ فتح أبوابها في الساعة التاسعة صباحًا.

التصويت بـ 14 محافظة

وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الإثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.



جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة –إن وُجدت– خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر، وداخلها يومي 3 و4 ديسمبر 2025.

