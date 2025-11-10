غرفة عمليات حزب المؤتمر تكشف تفاصيل متابعتها لانتخابات النواب (صور)

18 حجم الخط

انطلقت صباح اليوم أعمال غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة، وذلك بالتزامن مع بدء عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقد عقدت الغرفة اجتماعها بكامل تشكيلها برئاسة الأستاذ أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وعضوية الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشئون الانتخابات، وبحضور أعضاء غرفة العمليات المركزية.

انتخابات مجلس النواب

وبدأت الغرفة فور انعقادها في متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة عبر التواصل المباشر مع مرشحي الحزب، وكذلك غرف العمليات الفرعية بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك لضمان سير العملية بسهولة وتذليل أية عقبات قد تواجه مندوبي الحزب أمام اللجان.

وخلال الساعات الأولى رصدت الغرفة عددًا من الشكاوى، كان أبرزها شكوى واردة من لجنة مدرسة منشأة الجزائر الابتدائية التابعة لمركز وبندر الفيوم – اللجنة العامة رقم 8، حيث أفاد مندوبي مرشح الحزب بعدم قبول المسؤولين عن اللجنة لتوكيلات الشهر العقاري الرسمية الخاصة بالمندوبين، وذلك بالمخالفة لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تؤكد اعتماد هذه التوكيلات بشكل كامل.

وقد قامت الغرفة على الفور بتوجيه المرشح ومندوبيه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع الرقم الساخن للهيئة الوطنية للانتخابات لتسجيل الشكوى رسميًا، وضمان الحفاظ على حقوق المرشح ومندوبيه داخل اللجنة.

وتؤكد غرفة العمليات أنها في حالة انعقاد دائم، وتواصل متابعتها الدقيقة لمرشحي الحزب على مدار الساعة طوال أيام التصويت، لضمان سلامة العملية الانتخابية في جميع الدوائر التي يخوضها الحزب خلال هذه المرحلة.

ويُذكر أن حزب المؤتمر يخوض انتخابات المرحلة الأولى بـ 20 مرشحًا، منهم 19 مرشحًا على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى مرشح واحد على القائمة الوطنية لقطاع الجيزة والصعيد.

وتجدد غرفة عمليات حزب المؤتمر التزامها الكامل بدعم مرشحي الحزب حتى انتهاء العملية الانتخابية، مع التأكيد على الالتزام بالقانون والتعليمات المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات.

