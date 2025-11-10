الإثنين 10 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الصليب الأحمر بالسودان: 30 مليون سوداني بحاجة للمساعدات

أعلن عدنان حزام المتحدث باسم الصليب الأحمر بالسودان، اليوم الإثنين، أن هناك 30 مليون سوداني بحاجة للمساعدات، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأوضح المتحدث باسم الصليب الأحمر بالسودان: نواجه تحديات في الوصول للمناطق التي تحتاج للمساعدة.

كما أضاف المتحدث باسم الصليب الأحمر بالسودان: نتمنى أن يكون هناك حشد دولي أكبر للاستجابة الإنسانية في السودان.

وقبل وقت سابق، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى وقف إراقة الدماء في السودان، معربا عن حزنه لمقتل الطبيب آدم إبراهيم إسماعيل بمدينة الفاشر.
وقال جيبريسوس في تدوينة عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية: “تنعى منظمة الصحة العالمية الطبيب آدم إبراهيم إسماعيل وتطالب بوقف العنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية”.
وتابع: “يجب أن تتوقف إراقة الدماء في السودان”.

