الحزب الناصرى: السودان يمر بمرحلة خطرة تتطلب توحيد الجهود لمواجهة مخططات التقسيم

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصرى وعضو مجلس الشيوخ: إن دولة السودان تمر بمرحلة بالغة الخطورة تتطلب توحيد الجهود العربية لمواجهة المخططات التي تحيط بالسودان بهدف تقسيمه وتشريد مواطنيه، إلى الدرجة التي جعلت المجاعة تصيب العديد من المناطق داخل السودان، وتهدد حياة الأطفال بتفشي الأمراض، مشددًا على أن هذا الأمر لا يجب السكوت عليه، وأن السودان تمثل عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري.

أمن السودان من أمن مصر

وأكد أبو العلا في الندوة التي أقامها الحزب الناصري تحت عنوان “السودان.. التحديات الراهنة”، أن العلاقات المصرية السودانية لا تزال علاقة واحدة ومصيرًا مشتركًا، تربط بين الشعبين الشقيقين أواصر الدم والتاريخ والنيل والمستقبل الواحد، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن “السودان خط أحمر”، وأن أمن السودان من أمن مصر، ووحدة السودان من وحدة مصر، مشيرًا إلى أن هذه الكلمات ليست مجرد موقف سياسي، بل هي تعبير صادق عن رؤية استراتيجية عميقة تستلهم دروس التاريخ وتستشرف آفاق المستقبل المشترك.



ما يحدث في السودان اليوم لا يعني الشعب السوداني وحده، بل يمسّ أمن واستقرار الأمة العربية بأسرها

وقال: إن ما يحدث في السودان اليوم لا يعني الشعب السوداني وحده، بل يمسّ أمن واستقرار الأمة العربية بأسرها، ويضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة في دعم السودان الشقيق للخروج من أزماته، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، واستعادة استقراره ودوره العربي والإفريقي الرائد.

وتابع: “نحن في الحزب العربي الديمقراطي الناصري نؤمن أن العلاقة بين مصر والسودان ليست علاقة جوار، بل علاقة وحدة مصير، فالتاريخ علمنا أن أمن وادي النيل لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأحد جناحيه هو تهديد للجناح الآخر”.

تربطنا أواصر التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك

من جانبه، تحدث الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، حول أن ما يمر به السودان اليوم من أزمات ليس بعيدًا عن وجدان الشعب المصري، فالشعب واحد في بلدين، تربطهما أواصر التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، وأمن السودان واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة بأكملها، وأن المخططات التي يسعى الدعم السريع لتنفيذها وفقًا لأجندات خارجية لن تنجح.

وأشار إلى أن الحزب الناصري يؤمن أن السودان سيخرج من هذه الأزمة أقوى، لأن جذور العزة والكرامة ضاربة في عمق أرضه، ولأن إرادة أبنائه لا تعرف الانكسار.

وقال: “إننا نؤكد على ضرورة وحدة السودان أرضًا وشعبًا، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي، والعمل على حل الأزمة عبر الحوار الوطني الصادق الذي يضع مصلحة السودان فوق أي اعتبار”.

المجتمع العربي والأفريقي والدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في دعم السودان إنسانيًا واقتصاديًا

ودعا الحزب المجتمع العربي والأفريقي والدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم السودان إنسانيًا واقتصاديًا، ومساندة أبنائه في مسيرتهم نحو السلام والتنمية والعدالة، مؤكدًا أن مصر قيادةً وشعبًا ستظل دائمًا إلى جانب الأشقاء في السودان.



