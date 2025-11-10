اتفاق أمريكي لإنهاء الإغلاق الحكومي يدفع أسواق أوروبا للصعود

18 حجم الخط

شهدت الأسواق الأوروبية موجة من الصعود مع بداية تعاملات الأسبوع، مدعومة بآمال التوصل لاتفاق في واشنطن ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي.

أداء المؤشرات الرئيسية

تصدر المؤشر الأوروبي الموحد "ستوكس 600" المكاسب بارتفاع 1.19% ليصل إلى 571.49 نقطة، بحسب شبكة CNBC عربية.

كما صعد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.5%، والمؤشر الفرنسي "كاك 40" بنسبة 1.1%، بينما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.6%.

إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

جاءت هذه المكاسب على خلفية تقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الأحد، نحو اتفاق لتمويل الحكومة، مما يبعث على التفاؤل بإنهاء الإغلاق الذي أثر سلبا على ثقة المستهلكين وأعاق صدور البيانات الاقتصادية.

أبرز القطاعات والشركات المتأثرة

قاد قطاع التكنولوجيا المكاسب المبكرة بارتفاع مؤشره الخاص بنسبة 2%، بينما شهدت الأسهم الفردية تحركات قوية، حيث قفزت أسهم شركة "دياجيو" بعد تعيين رئيس تنفيذي جديد، فيما ارتفعت أسهم "نوفو نورديسك" الدنماركية إثر إعلانها شراكة لتسويق دواء لعلاج السمنة في الهند.

وتصدرت أسهم "كاموروس" السويدية المكاسب بعد نتائج إيجابية لدواء تجريبي للسمنة.

امتداد التفاؤل لأسواق العالم

امتد التفاؤل لأسواق العالم، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، كما صعدت معظم مؤشرات أسواق آسيا والمحيط الهادئ متجاهلة خسائر الأسبوع الماضي.

