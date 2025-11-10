الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اتفاق أمريكي لإنهاء الإغلاق الحكومي يدفع أسواق أوروبا للصعود

الأسهم الأوروبية،
الأسهم الأوروبية، فيتو
18 حجم الخط

 شهدت الأسواق الأوروبية موجة من الصعود مع بداية تعاملات الأسبوع، مدعومة بآمال التوصل لاتفاق في واشنطن ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي.

أداء المؤشرات الرئيسية

تصدر المؤشر الأوروبي الموحد "ستوكس 600" المكاسب بارتفاع 1.19% ليصل إلى 571.49 نقطة، بحسب شبكة CNBC عربية. 

كما صعد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.5%، والمؤشر الفرنسي "كاك 40" بنسبة 1.1%، بينما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.6%.

إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي 

جاءت هذه المكاسب على خلفية تقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الأحد، نحو اتفاق لتمويل الحكومة، مما يبعث على التفاؤل بإنهاء الإغلاق الذي أثر سلبا على ثقة المستهلكين وأعاق صدور البيانات الاقتصادية.

أبرز القطاعات والشركات المتأثرة

قاد قطاع التكنولوجيا المكاسب المبكرة بارتفاع مؤشره الخاص بنسبة 2%، بينما شهدت الأسهم الفردية تحركات قوية، حيث قفزت أسهم شركة "دياجيو" بعد تعيين رئيس تنفيذي جديد، فيما ارتفعت أسهم "نوفو نورديسك" الدنماركية إثر إعلانها شراكة لتسويق دواء لعلاج السمنة في الهند.

 وتصدرت أسهم "كاموروس" السويدية المكاسب بعد نتائج إيجابية لدواء تجريبي للسمنة.

مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي

تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا

امتداد التفاؤل لأسواق العالم

امتد التفاؤل لأسواق العالم، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، كما صعدت معظم مؤشرات أسواق آسيا والمحيط الهادئ متجاهلة خسائر الأسبوع الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسهم الأوروبية الإغلاق الحكومي المؤشر الأوروبي إنهاء الإغلاق الحكومي مجلس الشيوخ الأمريكي انخفاض ثقة المستهلكين قطاع التكنولوجيا الأسواق الأمريكية

مواد متعلقة

تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد التوتر التجاري بين أمريكا والصين

الأكثر قراءة

ياسر جلال يعتذر عن تصريحاته في الجزائر: والدي اللي حكى لي ووارد يكون اختلط عليه الأمر (فيديو)

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

فاصوليا بيضاء بالأرز على مائدة محمد سلام!

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية