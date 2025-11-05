تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متتبعة موجة التراجعات العالمية مع تزايد القلق بشأن الارتفاع المفرط في تقييمات شركات التكنولوجيا.

تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4%، ليصل إلى 568.16 نقطة، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7% ليصل إلى 23768.18 نقطة، وانخفض مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.1% وصولًا إلى 9701.64 نقطة، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.4% ليصل إلى 8033.39 نقطة.

وقادت شركات التكنولوجيا الأوروبية الخسائر، إذ تراجع مؤشر «ستوكس 600 تكنولوجي» بنحو 1.2% بعد موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا الأميركية خلال جلسة الثلاثاء.

ويعكس ضعف المعنويات في الأسواق الأوروبية اليوم حالة القلق السائدة في الأسواق الأميركية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسط مخاوف من تشكّل فقاعة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

وشهدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» تراجعًا خلال الليل، فيما هبط مؤشر «نيكاي 225» الياباني إلى ما دون مستوى 50 ألف نقطة وسط موجة بيع واسعة لأسهم الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت المعنويات أكثر أمس بعدما حذر رئيسا «جولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» المستثمرين من احتمال حدوث تصحيح في الأسواق خلال العامين المقبلين.

ويشهد اليوم جدولا مزدحما بنتائج الشركات الأوروبية، إذ افتتحت أسهم «نوفو نورديسك» الجلسة منخفضة 4.5% قبل أن ترتد مرتفعة بنسبة 2%، بعدما أعلنت الشركة الدنماركية عن أرباح فصلية صافية بلغت 20 مليار كرونة دنماركية (3.1 مليار دولار)، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسهم «بي إم دبليو» بنسبة 1.5% بعد أن سجلت الشركة أرباحًا قبل الفوائد بقيمة 2.3 مليار يورو للربع الثالث، متوافقة مع التقديرات.

ويترقب المستثمرون أيضًا إعلان بنك السويد المركزي عن قراره بشأن معدلات الفائدة اليوم، إلى جانب صدور بيانات جديدة حول طلبات المصانع الألمانية، ومبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة، ومؤشرات مديري المشتريات الأوروبية.

