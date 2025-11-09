الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 11

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 11
ترتيب الدوري الإنجليزي، تراجع ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح للمركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد خسارته أمام مانشستر سيتي 3-0 بقمة الجولة الـ 11 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 11 

1- آرسنال 26 نقطة
2- مانشستر سيتي 22 نقطة
3- تشيلسي 20 نقطة
4- سندرلاند 19 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 18 نقطة
6- أستون فيلا 18 نقطة
7- مانشستر يونايتد 18 نقطة
8- ليفربول 18 نقطة 
9- بورنموث 18 نقطة
10- كريستال بالاس 17 نقطة
11- برايتون 16 نقطة
12- برينتفورد 16 نقطة
13- إيفرتون 15 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
15- فولهام 11 نقطة
16- ليدز يونايتد 11 نقطة
17- بيرنلي 10 نقاط
18- وست هام 10 نقاط
19- نوتنجهام فوريست 9 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

وكانت الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي شهدت تعادل أرسنال متصدر جدول البريميرليج أمام سندرلاند 2-2، وتعادل توتنهام ضد مانشستر يونايتد 2-2، وأخيرا خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي 3-0.


 

ترتيب الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح مانشستر سيتي البريميرليج أرسنال جدول ترتيب الدوري الانجليزي

