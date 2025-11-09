جيريمي دوكو رجل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

حصد جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي، جائزة رجل مباراة فريقه ضد ليفربول، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز السيتي بثلاثية نظيفة على ليفربول من تسجيل هالاند ونيكو جونزاليس ودوكو.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول

جيانلويجي دوناروما، ماتيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي، ريان شرقي، نيكو جونزاليس، قبل فودين، برناردو سيلفا، إرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

مامارداشفيلي، كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، ريان جرافنبيرخ، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، فلوريان فيرتز.

ترتيب مانشستر سيتي وليفربول

مانشستر سيتي دخل المباراة وفي جعبته 19 نقطة رفعها إلى 22 نقطة، يحتل بها المركز الثاني، بفارق 4 نقاط أقل عن آرسنال المتصدر، فيما يملك ليفربول 18 نقطة وضعته في المركز الثامن في البريميرليج.

