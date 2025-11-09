ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي وتعادل آرسنال

18 حجم الخط

حقق تشيلسي فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد، مساء أمس السبت، في الجولة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي.

تقدم مالو جوستو لصالح تشيلسي في الدقيقة 51 من عمر المباراة، وأضاف جواو بيدرو الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 65.

ونجح بيدرو نيتو بتسجيل الهدف الثالث لصالح تشيلسي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ليمنح البلوز 3 نقاط غالية رفع بها رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني.

وتعادل توتنهام مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما، في وقت سابق السبت، بينما فاز إيفرتون على حساب فولهام بهدفين دون رد.

وتغلب وست هام يونايتد على حساب بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما سقط آرسنال المتصدر في فخ التعادل مع مضيفه سندرلاند بهدفين لكل منهما.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. آرسنال (26 نقطة)

2. تشيلسي (20 نقطة)

3. مانشستر سيتي (19 نقطة)

4. سندرلاند (19 نقطة)

5. توتنهام (18 نقطة)

6. ليفربول (18 نقطة)

7. بورنموث (18 نقطة)

8. مانشستر يونايتد (18 نقطة)

9. كريستال بالاس (16 نقطة)

10. برايتون (15 نقطة)

11. إيفرتون (15 نقطة)

12. أستون فيلا (15 نقطة)

13. برينتفورد (13 نقطة)

14. نيوكاسل يونايتد (12 نقطة)

15. فولهام (11 نقطة)

16. ليدز (11 نقطة)

17. بيرنلي (10 نقاط)

18. وست هام يونايتد (10 نقاط)

19. نوتنغهام فورست (6 نقاط)

20. وولفرهامبتون (نقطتان)



