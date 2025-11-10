الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تخطى حاجز الـ 300، عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة

عدد أهداف الدوري
عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، شهدت مسابقة الدوري الإنجليزي الوصول إلي الهدف رقم 301 بعد إقامة 110 مباراة عقب انتهاء الجولة الحادية عشر.

وتعد الجولة السادسة والجولة الـ11 هما الأكثر غزارة تهديفية بواقع 33 هدفا بكل منهما فيما جاءت الجولة الرابعة الأقل تهديفا بعدد 19 هدفا.

عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة 


الجولة الأولى: 24 هدفا

الجولة الثانية: 28 هدفا

الجولة الثالثة: 26 هدفا

الجولة الرابعة: 19 هدفا

الجولة الخامسة: 27 هدفا

الجولة السادسة: 33 هدفا

الجولة السابعة: 25 هدفا

الجولة الثامنة: 27 هدفا

الجولة التاسعة: 32 هدفا

الجولة العاشرة: 27 هدفا

الجولة الحادية عشر: 33 هدفا 

عدد الأهداف الإجمالية: 301 هدفا 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 11 

1- آرسنال 26 نقطة
2- مانشستر سيتي 22 نقطة
3- تشيلسي 20 نقطة
4- سندرلاند 19 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 18 نقطة
6- أستون فيلا 18 نقطة
7- مانشستر يونايتد 18 نقطة
8- ليفربول 18 نقطة 
9- بورنموث 18 نقطة
10- كريستال بالاس 17 نقطة
11- برايتون 16 نقطة
12- برينتفورد 16 نقطة
13- إيفرتون 15 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
15- فولهام 11 نقطة
16- ليدز يونايتد 11 نقطة
17- بيرنلي 10 نقاط
18- وست هام 10 نقاط
19- نوتنجهام فوريست 9 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي عدد أهداف الدوري الإنجليزي أهداف الدوري الإنجليزي أرسنال مانشستر سيتي تشيلسي سندرلاند أستون فيلا ليفربول

مواد متعلقة

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 11

جيريمي دوكو رجل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يضرب ليفربول بثلاثية في مباراة جوارديولا الألف

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي وتعادل آرسنال

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية