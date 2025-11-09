الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يضرب ليفربول بثلاثية في مباراة جوارديولا الألف

18 حجم الخط

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ليفربول بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف مانشستر سيتي، هالاند في الدقيقة 29، نيكو جونزاليس في الدقيقة 45+3، جيريمي دوكو في الدقيقة 63.

وخاض الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مباراته رقم 1000 كمدرب في مواجهة ليفربول.

كما شارك عمر مرموش في الشوط الثاني مع السيتي بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول

جيانلويجي دوناروما، ماتيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي، ريان شرقي، نيكو جونزاليس، قبل فودين، برناردو سيلفا، إرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

مامارداشفيلي، كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، ريان جرافنبيرخ، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، فلوريان فيرتز.

ترتيب مانشستر سيتي وليفربول

مانشستر سيتي دخل المباراة وفي جعبته 19 نقطة ورفع رصيده إلى 22، يحتل بها المركز الثاني، بفارق 4 نقاط أقل عن آرسنال المتصدر، فيما يملك ليفربول 18 نقطة وضعته في المركز الثامن في البريميرليج.

