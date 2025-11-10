الإثنين 10 نوفمبر 2025
خارج الحدود

استشهاد لبناني جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي البلاد

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو
استشهد مواطن لبناني  صباح اليوم الاثنين، جراء استهداف مسيرة اسرائيلية لسيارة علي الطريق العام في البيسارية جنوبي لبنان، وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي علي لبنان.

وقبل وقت سابق أفادت وسائل إعلام لبنانية  بأن جيش الاحتلال شن غارة من مسيرة على محيط بلدة الصوانة جنوبي ‎لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة "برعشيت" جنوبي لبنان.

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان

هاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة برعشيت جنوبي لبنان في ثالث استهداف من نوعه اليوم السبت.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل لوقف انتهاكها لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بوقف إطلاق النار في لبنان.

 

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار 

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة: ندعو كل الأطراف في لبنان إلى الحفاظ على وقف النار.

وفي السياق ذاته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: “كلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض تمعن إسرائيل في عدوانها وخرقها للقرار 1701”.

خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان 

وأضاف عون: ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن تل أبيب  لم تدخر جهدا منذ عام لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية.

