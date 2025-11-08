ثالث هجوم اليوم، مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان

18 حجم الخط

هاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة برعشيت جنوبي لبنان في ثالث استهداف من نوعه اليوم السبت.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل لوقف انتهاكها لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بوقف إطلاق النار في لبنان.



الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الجمعة: ندعو كل الأطراف في لبنان إلى الحفاظ على وقف النار.

وفي السياق ذاته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، كلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض تمعن إسرائيل في عدوانها وخرقها للقرار 1701.

وأضاف جوزيف عون: ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن تل أبيب لم تدخر جهدا منذ عام لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية.

خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها بسماع دوي انفجارات قوية في منطقة الجليل الأعلى والجولان بسبب غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

