الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل: لن نسمح بوجود قوات تركية في غزة

الجيش التركي
الجيش التركي
18 حجم الخط

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، لن نسمح بنشر جنود أتراك في غزة ضمن قوة متعددة الجنسية لتحل محل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل ترفض وجود قوات تركية في غزة 

وقالت رويترز، إن المتحدثة أكدت  للصحفيين أنه "لن يكون جنود أتراك على الأرض".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن هناك مباحثات مستمرة حول إرسال قوة عسكرية أممية إلى غزة

وأضاف فيدان: “جاهزون لكافة أنواع المسؤولية ونحن في انتظار القوانين والتعريفات اللازمة لمثل هذه القوى والهدف الأول الذي نرغب في تحقيقه هو إنهاء المعاناة والقتل في غزة وبأسرع طريقة”.

وتابع:" لا أحد يرغب في رؤية قوى وصية على غزة وسنتخذ القرار بشأن المشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة بناء على تعريفها ومعاييرها".

وأكد فيدان أن هناك مباحثات مستمرة بشأن إرسال قوة أممية لغزة والدول المعنية تقول إنها ستشارك وفق قوانينها وأنقرة تريد فعل كل ما هو ضروري من أجل السلام ولكننا بحاجة إلى رؤية إطار عمل مقبول أولا.

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة عدم السماح لأي عمل من شأنه أن يثبط وقف إطلاق النار أو يتسبب في تعطيل الاتفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

انقطاع الإنترنت والاتصالات الخلوية عن مدينة غزة

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 30 دقيقة

اسيست زيزو، أشرف بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

بولونيا يفوز على نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

شاهد، حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

منتخب المغرب يحقق أكبر فوز في تاريخ مونديال الناشئين ويحطم رقم إسبانيا

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار بعد صفقة علم الروم

منتخب المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة 0/16 في كأس العالم للناشئين

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads