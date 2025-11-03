موقف نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ11

ترتيب الدوري الفرنسي، يتواجد نانت الذي يضم بين صفوف المحترف المصري مصطفي محمد في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط بعد انتهاء الجولة الـ11.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن مارسيليا ولانس.



ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ11

1- باريس سان جيرمان 24 نقطة

2- مارسيليا 22 نقطة

3- لانس 22 نقطة

4- ليل 20 نقطة

5- موناكو 20 نقطة

6- ليون 20 نقطة

7- ستراسبورج 19 نقطة

8- نيس 17 نقطة

9- تولوز 15 نقطة

10- رين 15 نقطة

11- باريس 14 نقطة

12- لو هافر 13 نقطة

13- بريست 10 نقاط

14- أنجييه 10 نقاط

15- نانت 9 نقاط

16- لوريان 9 نقاط

17- ميتز 8 نقاط

18- أوكسير 7 نقاط

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

