رياضة

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
تصدر النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، قائمة المصابين في  صفوف النادي الفرنسي  الذي خسر بنتيجة 1-2 أمام بايرن ميونخ الألماني، أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

إصابة 4 لاعبين في باريس سان جيرمان 

وأصدر بي إس جي بيانا رسميا عن الحالة الطبية لأربعة لاعبين، وهم حكيمي وعثمان ديمبلي ونونو مينديز، وديزيريه دوي، مؤكدا أنهم سيغيبون عن الفريق لأسابيع قادمة، ويغيبون عن منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

تفاصيل إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

وكشف البيان أن أشرف حكيمي يعاني من التواء شديد في كاحله الأيسر، مما سيمنعه من الملاعب لعدة أسابيع.

وأضاف البيان: "لقد تعرض عثمان ديمبيلي لإصابة في عضلة الساق، وسينفذ برنامجا علاجيا لأسابيع قادمة، بينما يعاني نونو مينديز من التواء في ركبته اليسرى، وسيبقى تحت الرعاية الطبية خلال الأسابيع القليلة القادمة".

واضطر لويس إنريكي مدرب بي إس جي لاستبدال عثمان ديمبلي بعد مرور 25 دقيقة من مواجهة بايرن، علما بأن النجم الفرنسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، كان عائدا لتوه من إصابة في عضلة الفخذ أبعدته لما يزيد عن ستة أسابيع.

وأتم النادي الباريسي بيانه بأن ديزيريه دوي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة في عضلة الفخذ، وسيتم الكشف عن مستجدات حالة اللاعبين الأربعة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي".

الجريدة الرسمية