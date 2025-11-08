بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل مع لوهافر 1/1 في الدوري الفرنسي

18 حجم الخط

تعادل فريق نانت الفرنسي مع نظيره فريق لوهافر، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل هدف فريق نانت اللاعب ماتيس أبلين في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، وتعادل لوهافر في الدقيقة 5+90 عن طريق جوتيير لوريس.

وشهد تشكيل نانت تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء قبل ان يشارك في المباراة كبديلا في الدقيقة 70.

تشكيل نانت أمام لوهافر

في حراسة المرمى: باتريك كارلجرين.

خط الدفاع: كالفين أميان – أوازيم – ليروكس – تاتي.

خط الوسط: تابيبو – جويراسي – موانجا – كوان.

وفي الهجوم: ماتيس أبلين – يوسف العربي.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة يحتل نانت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، فيما يحتل لوهافر المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

