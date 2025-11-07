الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

النفط يتجه لثاني خسائره الأسبوعية وسط مخاوف من وجود فائض في الإمدادات

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو
18 حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه لأسبوع ثان من الخسائر على خلفية مخاوف من وجود فائض في المعروض وتباطؤ الطلب في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.33 في المئة إلى 63.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.49 بتوقيت جرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.65 دولار للبرميل مرتفعا 22 سنتا أو 0.37 في المئة.

يتجه الخامان للانخفاض بنحو اثنين في المئة هذا الأسبوع، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وسط قيام منتجين عالميين رئيسيين بزيادة الإنتاج.

وقال المحلل لدى «آي.جي ماركتس» توني سيكامور إن انخفاض الأسعار جاء مدفوعا بزيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية بمقدار 5.2 مليون برميل، مما فاقم المخاوف من فائض المعروض.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض نشاط التكرير، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط كذلك بسبب المخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة على الاقتصاد بشكل أوسع.

وقررت دول بمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء لها، ضمن ما يعرف باسم «أوبك+»، يوم الأحد زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر مع تعليق الزيادات للربع الأول من العام المقبل بشكل موقت خوفا من تخمة المعروض.

وبعد قرار «أوبك+»، قامت السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بتخفيض أسعار خامها للمشترين الآسيويين بشكل حاد في ديسمبر بما يعكس وفرة الإمدادات في السوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار النفط تباطؤ الطلب الولايات المتحدة العقود الآجلة لخام برنت سعر خام غرب تكساس المخزونات الأمريكية مخزونات النفط الخام الأمريكية أوبك

الأكثر قراءة

احذروا البرد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

حالته حرجة، إصابة المطرب إسماعيل الليثي وأعضاء من فرقته في حادث المنيا المروع

ارتفاع محير في العباد وانخفاض الكريستال، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

ارتفاع طن اليوريا العادي 1339 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

رسالة مبطنة من مصطفى محمد إلى الأهلي بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري

السوبر المصري، أزمة في سيراميكا بسبب صديق إيجولا

سعر الفاكهة اليوم، العنب المستورد يرفع شعار"هذا هو المستحيل" والتين يغازل المصريين

بمناسبة شفائها، مقدم حفل موسم الرياض يفاجئ أنغام باحتفالية ضخمة في ليلة رأس السنة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية