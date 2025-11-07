النفط يتجه لثاني خسائره الأسبوعية وسط مخاوف من وجود فائض في الإمدادات

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه لأسبوع ثان من الخسائر على خلفية مخاوف من وجود فائض في المعروض وتباطؤ الطلب في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.33 في المئة إلى 63.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.49 بتوقيت جرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.65 دولار للبرميل مرتفعا 22 سنتا أو 0.37 في المئة.

يتجه الخامان للانخفاض بنحو اثنين في المئة هذا الأسبوع، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وسط قيام منتجين عالميين رئيسيين بزيادة الإنتاج.

وقال المحلل لدى «آي.جي ماركتس» توني سيكامور إن انخفاض الأسعار جاء مدفوعا بزيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية بمقدار 5.2 مليون برميل، مما فاقم المخاوف من فائض المعروض.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض نشاط التكرير، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط كذلك بسبب المخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة على الاقتصاد بشكل أوسع.

وقررت دول بمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء لها، ضمن ما يعرف باسم «أوبك+»، يوم الأحد زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر مع تعليق الزيادات للربع الأول من العام المقبل بشكل موقت خوفا من تخمة المعروض.

وبعد قرار «أوبك+»، قامت السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بتخفيض أسعار خامها للمشترين الآسيويين بشكل حاد في ديسمبر بما يعكس وفرة الإمدادات في السوق.

