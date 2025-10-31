الجمعة 31 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسعار النفط تتجه للصعود بعد تقارير عن اعتزام أمريكا ضرب أهداف في فنزويلا

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط ، بعد ورود تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف في فنزويلا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ارتفاع أسعار النفط 

صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3% بعد تخليه عن خسائره المبكرة، بحسب وكالة بلومبرج.

 وقالت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"ميامي هيرالد"، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب حددت أهدافا في فنزويلا تشمل منشآت عسكرية تستخدم في تهريب المخدرات.

تبعات التصعيد العسكري المحتمل

التصعيد العسكري المحتمل قد يُحدث تأثيرات على اقتصادات كبرى مثل الصين والهند وأوروبا الغربية، كما قد يعقّد أعمال مصافي التكرير الأمريكية على ساحل الخليج، التي تعتمد على الخام الفنزويلي الثقيل في تشغيل خطوط إنتاجها.

تأتي التقارير عن خطط إدارة ترامب تجاه فنزويلا في وقت يواصل المتعاملون تقييم تداعيات العقوبات الأمريكية على أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط، والتي يرى الرئيس التنفيذي لأكبر شركة تكرير أوروبية أن السوق تقلّل من حجم تأثيرها. وقد علّقَت شركات معالجة تمثل أكثر من نصف واردات الهند من الخام الروسي مشترياتها للأشهر المقبلة.

وكانت أسعار النفط، متراجعة في وقت سابق مع تركيز المتعاملين على الاجتماع المرتقب لتحالف "أوبك+"، إذ قال مندوبون هذا الأسبوع إن زيادة إنتاج شهرية ثالثة بمقدار 137 ألف برميل يوميًا قد تكون مطروحة في النقاشات المرتقبة، بما يتوافق مع توقعات السوق.

انخفاض أسعار النفط رغم تراجع المخزونات الأمريكية

رئيس فنزويلا: استخباراتنا أحبطت خطة الـ CIA الخبيثة للهجوم على سفن أمريكية

وتأتي هذه المباحثات في وقت حاسم لأسواق النفط العالمية التي يتوقع أن تعاني فائضا في المعروض خلال الأشهر المقبلة، في ظل تداخل عوامل سياسية متعددة تُلقي بظلالها على قرار التحالف الذي تقوده السعودية وروسيا.

الجريدة الرسمية