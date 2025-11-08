ترامب يعفي المجر من العقوبات المفروضة على النفط الروسي

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن الرئيس دونالد ترامب منح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إعفاءً "غير محدود" من العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي بعد اجتماعهما في البيت الأبيض.

وجاء في منشور لسيارتو على منصة إكس "لقد منحت الولايات المتحدة المجر إعفاءً كاملًا وغير محدود من العقوبات المفروضة على النفط والغاز. نحن ممتنون لهذا القرار الذي يضمن الأمن الطاقوي للمجر".

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن إمدادات الطاقة الروسية عبر خطي أنابيب "ترك ستريم" و"دروجبا" إلى بلاده معفاة تماما من العقوبات الأمريكية.

وقال أوربان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض: "لقد حصلنا على إعفاء كامل من العقوبات على خطي أنابيب ترك ستريم ودروجبا".

وأضاف: "لا توجد عقوبات من شأنها تقييد إمدادات الطاقة إلى المجر أو زيادة تكلفتها. هذا إعفاء عام ودون تحديد المدة".

وتابع أوربان: "اتفقنا على انضمام شركة وستنجهاوس الأمريكية إلى الصناعة النووية المجرية، سنشتري الوقود النووي من وستنجهاوس".

وأضاف أوربان أن التكنولوجيا الأمريكية لبناء المفاعلات النووية الصغيرة وتخزين الوقود النووي المستهلك "ستكون فعالة في البلاد".

وسبق أن أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن أوروبا تخسر بالتخلي عن موارد الطاقة الروسية لصالح الموارد الأمريكية، لأنها تضطر إلى دفع مبالغ زائدة مقابلها بمقدار خمس إلى عشر مرات، مشددا على أنه يجب على أوروبا أن تطرح أسئلة على "أصدقائها الأمريكيين" حول من سيفوز في هذا الوضع.

