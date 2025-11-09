المرور على 15 منشأة طبية "خاصة" واستصدار قرارات بالغلق لـ 5 منشآت مخالفة بالإسماعيلية

18 حجم الخط

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، شنت حملة على بعض المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، حيث تم المرور على 15 منشأة طبية خاصة من بينها عيادة أنف وأذن وحنجرة، عيادة باطنة، 2 مستشفى خاص، معملين تحاليل وتخصصات أخرى.

نتائج الحملات التفتيشية

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد 5 منشآت طبية وإنذار 6 منشآت طبية خاصة أخرى لتلافي السلبيات، والتي تعددت بين مخالفات لاشتراطات التراخيص ومخالفات مكافحة عدوى، والتخلص الآمن من النفايات مما يضر بصحة وسلامة المواطن.

لجنة لمتابعة العمل بالمنشآت الطبية الخاصة

ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة برئاسة دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد، ودكتورة آية عبد الناصر للمرور على المنشآت الطبية الخاصة الغير حكومية.

جانب من الحملات، فيتو

ويأتى ذلك طبقًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

