الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
18 حجم الخط

نشرت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا جديدًا ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، تناولت فيه قضية إدمان السوشيال ميديا وآثارها السلبية على الإنسان والمجتمع، مؤكدة أن الوقت الذي يقضيه الإنسان أمام شاشة الهاتف هو جزء من عمره وأمانة يجب الحفاظ عليها.

رسالة جديدة من وزارة الأوقاف عن إدمان مواقع التواصل الاجتماعي 

وجاء في المنشور: «عمرك حسبت كم ساعة بتقضيها على الموبايل في اليوم؟ وسألت نفسك: عملت فيهم إيه؟ السوشيال في الأصل وسيلة، بس لما الوسيلة تتحول لهدف، بتبدأ المشكلة. تفتح التطبيق خمس دقايق، تلاقي نفسك قعدت ساعة، تشوف صور الناس وتقول: "همّ اللي مبسوطين"، لكن يمكن هم كمان بيقولوا نفس الجملة عنك! احنا عايشين في عالم بيخلّي المقارنة عادة، وكل "لايك" بيبقى جرعة رضا مؤقتة، بس بعدها فراغ أكبر... وقلق أكتر... المشكلة مش في وسائل التواصل، المشكلة فينا لما نسيبها تسرق منّا الهدوء، والتركيز، والعُمر».

وأضافت الوزارة في منشورها أن الوقت الذي يضيع أمام الشاشات لا يمكن تعويضه، مستشهدة بقول النبي ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»، داعية إلى استثمار الوقت فيما ينفع الإنسان في دنياه وآخرته.

الأوقاف تطلق رسالة توعوية قوية: "خلي السوشيال تخدمك.. مش تستهلكك"

وختمت  الأوقاف منشورها برسالة توعوية جاء فيها: «ما تسيبش الفراغ يغلبك، ولا الموبايل يشغلك عن رسالتك، ارجع للحياة اللي بتتنفس، للكلام الحقيقي، للضحكة اللي من القلب، للدعاء اللي بينك وبين ربنا، ارجع لحضن بيتك، لصوت أمك، لعيون أولادك، لأن كل ده مش على الموبايل... ده هاتلاقيه في الحياة اللي مستنياك، خلي السوشيال تخدمك، مش تستهلكك، وابدأ النهارده بخطوة صغيرة: قلّل شوية من الوقت، وافتكر إن اللي بيكسب عمره... هو اللي فعلًا كسب الدنيا والآخرة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الأوقاف الأوقاف صحح مفاهيمك إدمان السوشيال ميديا قضية إدمان السوشيال ميديا

مواد متعلقة

ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى المحافظات

تنفيذ برنامج "المنبر الثابت" بمساجد بورسعيد، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" (صور)

الاحترام والوعي الديني وعدم التنمر، في ندوات لأوقاف الإسماعيلية بالمدارس ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

الأكثر قراءة

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

"الزراعة" تكشف حقيقة فيديو نفوق الماشية على وسائل التواصل الاجتماعي

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

محافظة الجيزة تعلن غلق شارع 26 يوليو كليًا باتجاه ميدان لبنان

قرار جديد لتنظيم زيارة المتحف المصري الكبير

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

الإفتاء توضح المقصود بمصطلح "أهل الفترة"

المزيد
الجريدة الرسمية