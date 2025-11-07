الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

18 حجم الخط

نشرت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا جديدًا ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، تناولت فيه قضية إدمان السوشيال ميديا وآثارها السلبية على الإنسان والمجتمع، مؤكدة أن الوقت الذي يقضيه الإنسان أمام شاشة الهاتف هو جزء من عمره وأمانة يجب الحفاظ عليها.

رسالة جديدة من وزارة الأوقاف عن إدمان مواقع التواصل الاجتماعي

وجاء في المنشور: «عمرك حسبت كم ساعة بتقضيها على الموبايل في اليوم؟ وسألت نفسك: عملت فيهم إيه؟ السوشيال في الأصل وسيلة، بس لما الوسيلة تتحول لهدف، بتبدأ المشكلة. تفتح التطبيق خمس دقايق، تلاقي نفسك قعدت ساعة، تشوف صور الناس وتقول: "همّ اللي مبسوطين"، لكن يمكن هم كمان بيقولوا نفس الجملة عنك! احنا عايشين في عالم بيخلّي المقارنة عادة، وكل "لايك" بيبقى جرعة رضا مؤقتة، بس بعدها فراغ أكبر... وقلق أكتر... المشكلة مش في وسائل التواصل، المشكلة فينا لما نسيبها تسرق منّا الهدوء، والتركيز، والعُمر».

وأضافت الوزارة في منشورها أن الوقت الذي يضيع أمام الشاشات لا يمكن تعويضه، مستشهدة بقول النبي ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»، داعية إلى استثمار الوقت فيما ينفع الإنسان في دنياه وآخرته.

الأوقاف تطلق رسالة توعوية قوية: "خلي السوشيال تخدمك.. مش تستهلكك"

وختمت الأوقاف منشورها برسالة توعوية جاء فيها: «ما تسيبش الفراغ يغلبك، ولا الموبايل يشغلك عن رسالتك، ارجع للحياة اللي بتتنفس، للكلام الحقيقي، للضحكة اللي من القلب، للدعاء اللي بينك وبين ربنا، ارجع لحضن بيتك، لصوت أمك، لعيون أولادك، لأن كل ده مش على الموبايل... ده هاتلاقيه في الحياة اللي مستنياك، خلي السوشيال تخدمك، مش تستهلكك، وابدأ النهارده بخطوة صغيرة: قلّل شوية من الوقت، وافتكر إن اللي بيكسب عمره... هو اللي فعلًا كسب الدنيا والآخرة».

