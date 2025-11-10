إغماء الفنانة الكورية هيونا على المسرح والمغنية تعتذر

18 حجم الخط

سقطت النجمة الكورية هيونا على خشبة المسرح في حالة إغماء أثناء أداء وصلتها الغنائية في مهرجان "ووتربوم 2025 ماكاو" الذي أقيم مساء أمس الأحد.

وأثناء تقديمها لأغنيتها الشهيرة "Bubble Pop"، أغمي على هيونا فجأة، فهرع راقصوها الذين بدوا في حالة صدمة الى جانبها على الفور، وتدخل حارس أمن صعد الى المسرح، ورفعها وحملها بعيدا، بينما حاول الراقصون تغطية ساقيها وهي تُحمل.

وتظهر مقاطع فيديو للحادث انتشرت على موقع يوتيوب هيونا وهي تبدو مرتخية وفاقدة للوعي.

وكانت هيونا قد أعلنت سابقا في 3 أكتوبر أنها تتبع حمية غذائية، وذلك بعد انتشار شائعات حول حملها بسبب زيادة وزنها، وقبل أيام قليلة فقط، في 5 نوفمبر، نشرت صورة لميزان يظهر وزنها 49.88 كجم، مؤكدة أنها نجحت في خسارة 10 كجم في فترة قصيرة.

رسالة هيونا للجماهير بعد انهيارها

شاركت هيونا رسالة على حسابها في انستجرام بعد انهيارها على مسرح مهرجان "ووتربوم".

واعتذرت هيونا لعدم كونها "محترفة بما فيه الكفاية" واعترفت بأنها لا تتذكر شيئا مما حدث، وفي الوقت نفسه، طمأنت الجماهير أنها بخير ووعدت بالاعتناء بصحتها بشكل افضل و"المحاولة بجد" لتصبح أقوى في المستقبل.

وأعربت هيونا عن علمها بأن العديد من المعجبين من ماكاو حضروا لرؤيتها، وجميعهم دفعوا المال وبذلوا جهدا للحضور، واعتذرت مرارا وبعمق عن الحادث وعن خذلانهم.

وجاء نص رسالتها كاملا:

"أنا آسفة، آسفة جدا حقا.. لقد مر وقت قصير جدا على الحفل الأخير، أردت أن أظهر لكم جانبا أفضل مني، ولكن أشعر أنني لم أكن محترفة بما فيه الكفاية. بصراحة، لا أتذكر أي شيء بنفسي. استمررت في التفكير في الأمر مرارا وتكرارا، أردت حقا أن أخبركم بهذا.

جاء العديد من المعجبين من ماكاو، الجميع دفعوا المال ليأتوا لرؤية العرض، وأنا آسفة—آسفة حقا وبعمق. من الآن فصاعدا، سأعمل على بناء قدرتي على التحمل وسابذل قصارى جهدي باستمرار.

سيكون رائعا لو سارت الامور كما أريد، لكنني سابقى أحاول جاهدا!

أريد فقط أن أقول شكرا لكم لتقديركم، وحبكم، وإعجابكم بشخص غير كامل مثلي، منذ أن كنت صغيرة جدا وحتى الآن.

وأنا بخير حقا! لا تقلقوا بشأني! أتمنى للجميع ليلة سعيدة.. ناموا جيدا".

