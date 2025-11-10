نجم الزمالك السابق: زيزو عنده حق وأنا لو مكانه مش هسلم على هشام نصر

18 حجم الخط

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن موقف أحمد سيد “زيزو” لاعب الأهلي برفض مصافحة هشام نصر بعد مباراة السوبر المصري لم يأتِ من فراغ، مشيرًا إلى أن هناك شيئًا ما حدث بين الطرفين تسبب في هذا التصرف.

بشير التابعي يتحدث عن واقعة زيزو

وقال التابعي، في تصريحات تلفزيونية إن زيزو من أكثر اللاعبين انضباطًا داخل وخارج الملعب ولا يفتعل أزمات.

وتابع: “زيزو ميلعملش كده من فراغ، وأكيد هشام نصر عمله حاجة لذلك رفض مصافحته، وأنا لو مكانه مش هسلم على هشام نصر.. زيزو موجوع من حاجة إحنا مش عارفينها”.

وعن قائمة منتخب مصر المقبلة، أشار التابعي إلى أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، قد تكون لديه رؤية خاصة للمعسكر القادم، موضحًا: “ممكن يكون ليه تفكير معين وعايز يجرب بعض اللاعبين خلال الفترة الجاية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.