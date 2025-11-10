الإثنين 10 نوفمبر 2025
نجم الزمالك السابق: زيزو عنده حق وأنا لو مكانه مش هسلم على هشام نصر

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن موقف أحمد سيد “زيزو” لاعب الأهلي برفض مصافحة هشام نصر بعد مباراة السوبر المصري لم يأتِ من فراغ، مشيرًا إلى أن هناك شيئًا ما حدث بين الطرفين تسبب في هذا التصرف.

بشير التابعي يتحدث عن واقعة زيزو

وقال التابعي، في تصريحات تلفزيونية إن زيزو من أكثر اللاعبين انضباطًا داخل وخارج الملعب ولا يفتعل أزمات.

وتابع: “زيزو ميلعملش كده من فراغ، وأكيد هشام نصر عمله حاجة لذلك رفض مصافحته، وأنا لو مكانه مش هسلم على هشام نصر.. زيزو موجوع من حاجة إحنا مش عارفينها”.

وعن قائمة منتخب مصر المقبلة، أشار التابعي إلى أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، قد تكون لديه رؤية خاصة للمعسكر القادم، موضحًا: “ممكن يكون ليه تفكير معين وعايز يجرب بعض اللاعبين خلال الفترة الجاية”.

أحمد سيد “زيزو” السوبر المصرى حسام حسن المدير الفني حسام حسن قائمة منتخب مصر مباراة السوبر مباراة السوبر المصري

نجم الزمالك السابق: زيزو عنده حق وأنا لو مكانه مش هسلم على هشام نصر

