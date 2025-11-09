شيكابالا عن خسارة السوبر المصري: الزمالك يواجه مشاكل كبيرة والفريق معمول غلط

18 حجم الخط

أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك السابق، أن خسارة فريقه أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري بنتيجة 2-0 كشفت عن حجم الأزمات التي يعيشها النادي حاليًا، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بالأمور المالية.

تصريحات قوية لشيكابالا

وقال شيكابالا في تصريحاته تلفزيونية: "عندنا مشاكل كثيرة جدًا.. مشاكل الزمالك مش فلوس بس، في حاجات تانية كتير لازم تتصلح."

وأضاف قائد الزمالك منتقدًا طريقة بناء الفريق: "اللاعيبة الجداد اللي جبناهم قبل مشكلة الأرض ولا بعدها؟ قبلها يعني في مشكلة في الاختيارات. الفريق معمول غلط وأنا مش ضد حد، بس لازم في يناير نختار لاعيبة تلبس تيشيرت الزمالك بجد".

وختم شيكابالا حديثه برسالة واضحة: "في لاعيبة بتلعب متستحقش تلبس تيشيرت الزمالك، والمطلوب دلوقتي إننا نصحح الأخطاء ونرجّع شخصية الزمالك من جديد".

وجاءت تصريحات قائد الزمالك السابق بعد خسارة الفريق أمام الأهلي في السوبر المصري.

