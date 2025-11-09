أخبار الفن اليوم:عضو فرقة إسماعيل الليثي يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد الجراحة.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يظهران معًا بعد شائعة انفصالهما

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

قال حلاوة، أحد أعضاء فرقة إسماعيل الليثي: إن الفنان أصبح بصحة جيدة حاليًا، بعد إجرائه عملية جراحية نتيجة الحادث الذي تعرض له المطرب وعدد من أعضاء الفرقة.

حرص الفنان أحمد خالد صالح على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان في وفاة والده، حيث اصطحب معه زوجته الفنانة هنادي مهنا، وذلك لنفي الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول انفصالهما، والتي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





احتفلت المطربة الشابة آية عبد الله بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، حيث أقيم الاحتفال بالقاهرة وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين.





نشر المخرج خالد يوسف مطقع فيديو له أثناء تكريمه بمهرجان وهران بدولة الجزائر، وعلق عليها مدافعًا عن تصريحات الفنان ياسر جلال الأخيرة التي أغضبت الجمهور، وقال يوسف: “الازمة ليست فيما قاله الفنان ياسر جلال، ولكن في طريقة قوله وسياقه، ويقيني أنه لم يقصد أبدا ما فهمه معظم الناس”

يحتفل صناع فيلم السلم والثعبان “لعب عيال” غدا الإثنين، بالعرض الخاص للفيلم في أحد المولات الكبرى على طريق العين السخنة.





أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم الفنان الكبير سامي مغاوري خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته الثرية في إثراء المشهد المسرحي والتلفزيوني المصري، خاصة في مجال فنون الطفل والمسرح التربوي.





حرصت الفنانة مي عمر على دعم طليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، آن الرفاعي، عقب أن شرع الثنائي في إجراءات الطلاق.



وكتبت الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": " مهما حصل انتي الحب الأول يا آن وانتي السند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته، انتي اللي شفتي البدايات، واللي حضرتي النجاح، انتي أم بناته، والضهر اللي رجع له، والبيت اللي بيتفتحله له،انتي الحنية والقوة في نفس الوقت، وتستاهلي كل الخير اللي جای یا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله".





