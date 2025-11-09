الأحد 09 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يظهران معًا بعد شائعة انفصالهما

حرص الفنان أحمد خالد صالح على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان في وفاة والده، حيث اصطحب معه زوجته الفنانة هنادي مهنا، وذلك لنفي الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول انفصالهما، والتي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتصدر اسما الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار أخبار حول انفصالهما.


وقد ترددت تلك الشائعات بقوة في الوقت الذي التزم فيه النجمان بالصمت، ولم يكشفا حقيقة الأمر حتى الآن، بينما رفض الموسيقار هاني مهنا التعليق على تلك الأخبار، وأكد أن حياة ابنته ملك لها ولا يتدخل فيها.

من ناحية أخرى شاركت مؤخرًا الفنانة هنادي مهنا في بطولة مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" مع الفنان أحمد جمال سعيد، والذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية وحصل العمل على صدى واسع منذ عرض أولى حلقاته. 

كما يعرض لها بالسينمات فيلم "السادة الأفاضل" الذي يشارك في بطولته محمد ممدوح، الفنان بيومي فؤاد، الفنان الشاب طه دسوقي، الفنان محمد شاهين، الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

