ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة للطفل العربي يكرم سامي مغاوري عن مسيرته الفنية

سامي مغاوري
سامي مغاوري
أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم الفنان الكبير سامي مغاوري خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته الثرية في إثراء المشهد المسرحي والتلفزيوني المصري، خاصة في مجال فنون الطفل والمسرح التربوي.

ويأتي هذا التكريم في إطار رؤية المهرجان الهادفة إلى الاحتفاء بالقامات الفنية التي ساهمت في بناء وعي الأجيال الجديدة بالفن الهادف، وتأكيدًا على أهمية المسرح والدراما كأدوات تنويرية تغرس القيم والجمال في نفوس الأطفال والشباب.

رئيس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان: "نكرم في دورة هذا العام، قامة فنية كبيرة أثرت وجدان الجمهور المصري والعربي لعقود طويلة، الفنان الكبير سامي مغاوري، الذي يمثل نموذجًا للفنان المبدع الملتزم بقيم الفن الرفيع والرسالة الإنسانية.

وأضافت همام: "مسيرة مغاوري الحافلة تمتد لعشرات السنين في المسرح والدراما والإذاعة، وقدّم خلالها شخصيات متنوعة تركت أثرًا خالدًا في ذاكرة الجمهور، وتكريمه هو تكريم لجيل كامل من الفنانين الذين حملوا رسالة الفن النظيف، وشاركوا في بناء الذوق العام وتربية وجدان الطفل المصري والعربي من خلال المسرح والدراما الهادفة."

وأكدت الدكتورة داليا همام: "الفنان سامي مغاوري من الذين آمنوا بأن الفن رسالة وليس مجرد مهنة، وساهم من خلال أعماله في دعم قيم الانتماء، والهوية، والتسامح، وهي القيم التي يسعى المهرجان لترسيخها في وجدان الأجيال الجديدة."

الفنان سامي مغاوري

والفنان سامي مغاوري من مواليد 16 أغسطس 1951، وهو من أبرز نجوم المسرح والتلفزيون في مصر، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وبدأ مشواره الفني طفلًا في الإذاعة من خلال برنامج "الحكمة المقدسة"، قبل أن يكتشفه الفنان صلاح منصور.

كانت انطلاقته المسرحية عبر مسرح الدولة بمسرحية "ملك القطن" ليوسف إدريس، ثم قدّم أكثر من 100 مسرحية، من بينها: اللهم اجعله خير، حكمت هانم ألمظ، عين في الجنة وعين في النار، ورصاصة في القلب. كما شارك في أعمال درامية بارزة مثل: ليلة القبض على فاطمة، البشاير، البيوت أسرار، والحرير المخملي، ونال إعجاب الفنان عادل إمام الذي لقّبه بـ"الجوكر".

كان لمغاوري العديد من الأعمال الموجهة للأطفال، حيث قدم عدة أعمال دوبلاج لعل أهمها أداءه الصوتي لدور شلبي في فيلم المرعبين، ودور المونسيترو، والذي لاقى متابعة كبيرة من الأطفال.

