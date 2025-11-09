الأحد 09 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

المطربة آية عبد الله تحتفل بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني (صور)

المطربة آية عبد الله
المطربة آية عبد الله تحتفل بزفافها
احتفلت المطربة الشابة آية عبد الله بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، حيث أقيم الاحتفال بالقاهرة وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين.

ونشرت آية عددا من الصور من زفافها وعلقت قائلة: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني وزفافي علي من اختاره قلبي شريكا ورفيقا لعمري.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير”.

 

وتلقت آية عددا من التهاني من أصدقائها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذين عبروا عن سعادتهم بتلك المناسبة.

 

يذكر أن آية عبد الله هي مطربة شابة شاركت ببرنامج “صوت الحياة”، وحقق شهرة واسعة، كما أنها انضمت في وقت سابق لفرقة سليم سحاب الموسيقية، وأحيت عددا من الحفلات الغنائية داخل وخارج مصر.

الجريدة الرسمية