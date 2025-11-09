عضو فرقة إسماعيل الليثي يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد الجراحة ويوجه رسالة للجمهور

18 حجم الخط

قال حلاوة، أحد أعضاء فرقة إسماعيل الليثي: إن الفنان أصبح بصحة جيدة حاليًا، بعد إجرائه عملية جراحية نتيجة الحادث الذي تعرض له المطرب وعدد من أعضاء الفرقة.

وأضاف حلاوة في تصريح خاص لـ"فيتو": "اللي بيحب إسماعيل يدعي له، أنا بس عايز أقول اللي بيحب إسماعيل أو مش بيحبه يدعي له، واللي بيحبنا يدعيلنا، مش عايزين أي حاجة غير دعوات الناس".

وكان السيد حسن عبد العزيز، نقيب المهن الموسيقية بمحافظة المنيا، قد كشف تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لـ المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي تعرض خلال الأيام الماضية لحادث سير مروع على الطريق الصحراوي الشرقي أثناء عودته من إحياء حفل فني بمحافظة أسيوط.

وأوضح نقيب الموسيقيين في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي ما زالت غير مستقرة، إلا أنه ما زال على قيد الحياة، مؤكدًا أن كل ما تردد عن وفاته إكلينيكيًا غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف: "الحالة بدأت تتحسن منذ صباح اليوم، ونتمنى من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل، فهو ما زال يتلقى الرعاية الطبية المكثفة داخل غرفة العناية الفائقة بإحدى مستشفيات المنيا".

حادث إسماعيل الليثي

ووفقًا لما ورد في التحريات الأولية، فقد وقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بينهم المطرب إسماعيل الليثي وعدد من أفراد فرقته، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، حيث تراوحت الإصابات بين كسور وكدمات وجروح متفرقة.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وتحديد المسئوليات القانونية.

