ياسر جلال: لا أحد يستطيع المزايدة على دور مصر في مساعدة أشقائها (فيديو)

أصدر الفنان ياسر جلال بيانا عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك للرد على حالة الجدل التي أصابت وسائل التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس عقب تواجده في مهرجان وهران الدولي بالجزائر، وإدلائه بتصريحات أصابت بعضًا من الجمهور المصري بالغضب للتشكيك في صحة المعلومات التي قالها النجم أثناء التكريم.

وأعرب جلال في بيان مصور بالفيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تقديره واحترامه البالغ للقوات المسلحة والتي كان جزء منها في يوم من الأيام أثناء تأديته الخدمة العسكرية، مؤكدًا أنه حصل على شهادة إنهاء الخدمة كقدوة حسنة، وشدد على فخره بتقديم عملين في منتهي الأهمية لمصر وهم الاختيار الجزء الثالث والفيلم الحربي العظيم يوم الكرامة.

وقال جلال: “لا أحد يستطيع المزايدة على دور مصر في مساعدة أشقائها من الدول العربية من المحيط إلى الخليج”، وأضاف أنه رأى التعليقات السلبية على ما صرح به في مهرجان وهران بالجزائر، حيث قال نصًّا: إن “والده روى له أنه في سنة 67 قامت الجزائر بحماية المواطنين المصريين بميدان التحرير عقب تداول إشاعة أن إسرائيل ستقوم بعمل أعمال تخريبية في وسط البلد، مؤكدًا أن والده قد روى هذه له حيث دائما ما كان يبث المحبة في الوطن العربي وكلمة عروبة وكل الأشقاء العرب”.

وأوضح جلال أن دور مصر في خدمة أشقائها العرب معروف وأدوار الأشقاء العرب في خدمة مصر ومساعدتها ومساندتها معروف، مضيفًا أن كل الرؤساء السابقين والحاليين سبق وذكروا مساعدة العرب لنا، منهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يتباهى بمساعدة الأشقاء العرب لمصر، والعكس صحيح حيث يتباهى الأشقاء العرب بمساعدة مصر لهم.

وأضاف: “معروف أن الدول العربية والجزائر بالتأكيد أرسلوا قوات رمزية لمصر في 67 للدفاع عن مصر، وهذا شيء معروف لا يستطيع أحد إنكاره” وأرسل عضو مجلس النواب كل التحية والتقدير لشعب الجزائر، فقال: “لا تلتفتوا للكلام الذي يقال والتعليقات السلبية، فكل شخص يقول ما يريد وتبقى الأدوار معروفة والمقامات محفوظة”.

وتذكر جلال دور الرئيس هواري أبو مادية في دعمه لمصر، ودور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في دعمه للثورة الجزائرية التي لا يستطيع أحد إنكاره.

واختتم جلال بيانه بقول: “ربنا يحفظ مصر ويحفظ كل الدول العربية وربنا يخلينا لبعض، مصر 120 مليون شخص تقريبا، فلو طلع اتكلم واحد وقال كلمة مش مشكلة، لكن الغالبية العظمى والشعب المصري بيحب الجزائر والشعب الجزائري كله بيحب مصر، فتحيا مصر وتحيا الجزائر وتحيا جميع الدول العربية، نحن في أمس الحاجة إننا نرجع حاجة واحدة، أرجوكم مفيش داعي إن احنا نقعد نعاير بعض، فالكبير مبيقولش إنه كبير والمعطاء مبيقولش أنه مَنّ على الآخرين بعطايه".

