تاجر يتخلص من حياته في الفيوم لمروره بضائقة مالية

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

 أقدم تاجر  من الفيوم على الانتحار، ذبح نفسه داخل منزله بإحدي قري مركز إطسا، بسبب مروره بضائقة مالية، وعجزه عن توفير التزاماته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق

انتحار تأجر بسبب ضيق ذات اليد

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، بإقدام تاجر، مقيم بنجع رمزي بدائرة المركز على الانتحار ذبحا،  بغرفته بمنزل أسرته إثر مروره بضائقة مالية خانقة، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، بسؤال أفراد أسرته أقروا أنه انتحر ذبحا، لمروره بأزمة نفسية بسبب ضائقه مالية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة طفل من مياه بحر يوسف بالفيوم

الحماية المدنية بالفيوم تخمد حريقا في منزل ريفي بقرية إلياس

 وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وتم العرض علي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

