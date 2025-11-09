حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط

18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق في أسيوط، حبس المتهمين في واقعة المشاجرة التي تم تداول مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح ناري أثناء الاشتباك، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات الفيديو المتداول، والذي أظهر أحد الأشخاص يحمل سلاحًا ناريًا خلال مشاجرة بدائرة مركز شرطة أسيوط.



وبالفحص تبين أن الواقعة نتجت عن مشاجرة بين طرفين، الأول يضم 3 أشخاص أحدهم مصاب بطلق ناري، والثاني يضم شخصين من بينهما المتهم الظاهر في الفيديو، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

وخلال المشاجرة تبادل الطرفان إطلاق النار، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين واستكمال التحقيقات.

