الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط

النيابة تقرر حبس
النيابة تقرر حبس المتهمين في مشاجرة السلاح الناري بأسيوط
18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق في أسيوط، حبس المتهمين في واقعة المشاجرة التي تم تداول مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح ناري أثناء الاشتباك، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية.

خطة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة النسائية تشارك وفرق عمليات في المقدمة.. ربط مباشر بين غرف العمليات والخدمات الميدانية

ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات الفيديو المتداول، والذي أظهر أحد الأشخاص يحمل سلاحًا ناريًا خلال مشاجرة بدائرة مركز شرطة أسيوط.


وبالفحص تبين أن الواقعة نتجت عن مشاجرة بين طرفين، الأول يضم 3 أشخاص أحدهم مصاب بطلق ناري، والثاني يضم شخصين من بينهما المتهم الظاهر في الفيديو، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

وخلال المشاجرة تبادل الطرفان إطلاق النار، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين واستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة أسيوط سلاح ناري وزارة الداخلية النيابة العامة حوادث الصعيد الامن العام جرائم السلاح

مواد متعلقة

خطة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة النسائية تشارك وفرق عمليات في المقدمة.. ربط مباشر بين غرف العمليات والخدمات الميدانية

ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم

الداخلية: استعدادات مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025

الداخلية تكشف ملابسات فيديو أم تركت أطفالها الثلاثة في الشارع بالشرقية

شاب يسرق كهرباء من الشارع لاصطياد الأسماك في القليوبية

الأمن يكشف حقيقة فيديو محاولة خطف طفل بعد تخديره بالمنيا

ضبط قائد سيارة نفّذ حركات استعراضية خطيرة في الدقهلية خلال حفل زفاف

إصابة سيدة وزوجها على يد عامل بسبب لعب الأطفال بالشرقية

الأكثر قراءة

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

عضو فرقة إسماعيل الليثي يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد الجراحة ويوجه رسالة للجمهور

شاهد، مراسم تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري

زيزو رجل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

زيزو يتجاهل مصافحة نائب رئيس الزمالك لحظة تسلم ميداليات بطل السوبر (فيديو)

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

شاهد، احتفالات لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر علي حساب الزمالك

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

حكم إجبار الزوجة على الإجهاض، مفتي الجمهورية يوضح

هل يجوز الحلف بـ "وحياتك" أو "ورحمة أمك"؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية