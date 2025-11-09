الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 78 متهمًا في خلية "التجمع الأول" إلى 28 ديسمبر

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 78 متهمًا في القضية رقم 20698 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، لجلسة 28 ديسمبر المقبل للطلبات.

خطة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة النسائية تشارك وفرق عمليات في المقدمة.. ربط مباشر بين غرف العمليات والخدمات الميدانية

ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم

 

تفاصيل محاكمة المتهمين

يشمل أمر الإحالة متهمين من الأول وحتى السابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أما المتهمون من الثامن وحتى الأخير، فوجهت لهم تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

 تهم المتهمين

ويواجه جميع المتهمين، تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.
 

وشهدت الجلسة حضور مترجم ومندوب السفارات المعنية، وتمت مناقشة طلبات الدفاع وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 ديسمبر لتقديم الطلبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خلية التجمع الأول إرهاب تأجيل محاكمة جنايات القاهرة تمويل الارهاب حيازة سلاح النيابة العامة

مواد متعلقة

خطة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة النسائية تشارك وفرق عمليات في المقدمة.. ربط مباشر بين غرف العمليات والخدمات الميدانية

ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم

الداخلية: استعدادات مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025

الداخلية تكشف ملابسات فيديو أم تركت أطفالها الثلاثة في الشارع بالشرقية

شاب يسرق كهرباء من الشارع لاصطياد الأسماك في القليوبية

الأمن يكشف حقيقة فيديو محاولة خطف طفل بعد تخديره بالمنيا

ضبط قائد سيارة نفّذ حركات استعراضية خطيرة في الدقهلية خلال حفل زفاف

إصابة سيدة وزوجها على يد عامل بسبب لعب الأطفال بالشرقية

الأكثر قراءة

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 75 دقيقة

شاهد، احتفالات لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر علي حساب الزمالك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو

اسيست زيزو، أشرف بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

منتخب قطر يتعادل سلبيا مع بوليفيا ويقترب من مغادرة كأس العالم للناشئين

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على ليفربول 0/2 في الشوط الأول

مروان عطية يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمي الزمالك

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم رفض الأم لخطوبة ابنها بسبب المغالاة في المهر؟عالمة أزهرية ترد (فيديو)

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

المزيد
الجريدة الرسمية