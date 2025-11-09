الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

تشكيل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وليفربول
مانشستر سيتي وليفربول
أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول 

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي 

أرقام محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

يمتلك محمد صلاح نجم فريق ليفربول سجلًا مميزًا أمام مانشستر سيتي، إذ خاض 23 مباراة ضد الفريق السماوي في مختلف المسابقات.

وتمكن خلالها صلاح من تسجيل 13 هدفًا وصناعة 8 أهداف، ليؤكد مكانته كأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في المواجهات المباشرة بين الفريقين خلال السنوات الأخيرة.

