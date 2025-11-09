نوتينجهام فورست يضرب ليدز بثلاثية في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، اكتسح نوتينجهام فورست نظيره ليدز يونايتد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيتي جراوند، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

ورغم أن ليدز تقدم بهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق لوكاس نميتشا، لكن رد فورست جاء سريعًا في الدقيقة 15 بعدما سجل إبراهيم سانجاري هدف التعادل لصالح نوتينجهام، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، سجل نوتينجهام هدفين عن طريق مورجان جيبس وايت بالدقيقة 68، وأليوت أندرسون من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز نوتينجهام 3 / 1.

ترتيب نوتينجهام فورست وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نوتينجهام فورست إلى 9 نقاط في المركز 19 وقبل الأخير، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي وتعادل أرسنال

وحقق تشيلسي فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد، مساء أمس السبت، في الجولة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي.

تقدم مالو جوستو لصالح تشيلسي في الدقيقة 51 من عمر المباراة، وأضاف جواو بيدرو الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 65.

ونجح بيدرو نيتو بتسجيل الهدف الثالث لصالح تشيلسي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ليمنح البلوز 3 نقاط غالية رفع بها رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني.

وتعادل توتنهام مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما، في وقت سابق السبت، بينما فاز إيفرتون على حساب فولهام بهدفين دون رد.

وتغلب وست هام يونايتد على حساب بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما سقط أرسنال المتصدر في فخ التعادل مع مضيفه سندرلاند بهدفين لكل منهما.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. أرسنال (26 نقطة)

2. تشيلسي (20 نقطة)

3. مانشستر سيتي (19 نقطة)

4. سندرلاند (19 نقطة)

5. توتنهام (18 نقطة)

6. ليفربول (18 نقطة)

