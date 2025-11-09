أستون فيلا يفوز علي بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

حقق فريق أستون فيلا فوزا كبيرا على ضيفه بورنموث، بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

مباراة أستون فيلا وبورنموث

وافتتح أستون فيلا التسجيل عن طريق إميليانو بوينديا في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بعد ركلة حرة مباشرة سددها في شباك بورنموث.

وفي الدقيقة 40، أضاف أمادو أونانا الهدف الثاني لفريقه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليختتم أستون فيلا الشوط الأول متقدمًا 2-0.

وفي الشوط الثاني أضاف روس باركلي الهدف الثالث في الدقيقة 77، وجاء الهدف الرابع عن طريق دونيل مالين في الدقيقة82.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل فريق أستون فيلا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز التاسع بنفس عدد النقاط.

