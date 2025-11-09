برينتفورد يتخطى نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، حقق فريق برينتفورد فوزا ثمينا على حساب نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برينتفورد كوميونيتي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”.

تقدم نيوكاسل يونايتد بهدف أول في الدقيقة 27 عن طريق هارفي بارنز، ثم تعادل برينتفورد في الدقيقة 56 عن إيجور تياجو، ثم أحرز كيفن شادي الهدف الثاني لبرينتفورد في الدقيقة 78، ثم أختتم اللاعب إيجور تياجو ثلاثية برينتفورد في الدقيق 90

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع فريق برينتفورد رصيده من النقاط إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الدوري الإنجليزي، بعدما خاض 11 مباراة فاز في خمس مباريات وتعادل في مباراة وخسر خمس مبريات وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكه 17 مثلها.

أما فريق نيوكاسل فتجمد رصيد عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر، حيث خاض 11 مباراة فاز في ثلث مباريات وتعادل في ثلاث مثلها وخشر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 11 هدف واستقبلت شباكه 14 هدفا

