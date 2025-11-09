مصرع شخص غرقا في شبرا الخيمة

الأحد 09 نوفمبر 2025
شهدت مدينة شبرا الخيمة، وتحديدًا عند معدية كوبري البترول بمسطرد، حادث مصرع شخص غرقًا، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

شاب يسرق كهرباء من الشارع لاصطياد الأسماك في القليوبية

انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية على مستوى القليوبية

مصرع شخص غرقا عند معدية بشبرا الخيمة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية لقي مصرعه غرقًا بجوار المعدية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتولى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية التحقيقات، بعد ورود البلاغ من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتظار تقرير الطب الشرعي وإجراء أعمال الصفة التشريحية، مع استعجال تحريات المباحث حول الواقعة للتعرف على هوية المتوفي وأهليته، مع التصريح بدفن الجثة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

