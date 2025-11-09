قطارات الفيلارو ومترو الأنفاق وحافلات حديثة.. مصر تعرض إنجازات غير مسبوقة في مؤتمر النقل الذكي (صور وفيديو)

18 حجم الخط

شهدت ساحة العرض الخارجية للدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TransMEA 2023) اهتمامًا واسعًا، حيث التقطت صور بانورامية تكشف عن مشهد فريد يعرض أحدث إنجازات قطاع النقل المصري. تُظهر هذه الصور تكاملًا غير مسبوق في منظومة النقل الحديثة.

تصدر المشهد اصطفاف أنيق لقطار الفيلارو الحديث وعربات النوم المخصصة للخطوط الطويلة، والتي تعكس التطور في خدمات السكك الحديدية، وإلى جانبها، برز قطار مترو الأنفاق الجديد المخصص للخط الأول، والذي يمثل قفزة نوعية في تحديث أسطول المترو وتلبية احتياجات الركاب المتزايدة.

لم يقتصر العرض على السكك الحديدية، بل امتد ليشمل عددًا من الحافلات الحديثة التي تخدم النقل الحضري، بالإضافة إلى اللنشات المخصصة للموانئ، والتي تؤكد على شمولية المعرض في تغطية مختلف أنماط النقل البري والبحري، وتجهيز البنية التحتية اللوجستية.

يُعد الجانب الأبرز في هذا العرض هو الإشارة إلى أن عددًا كبيرًا من هذه المركبات والوحدات قد تم تصنيعه محليًا داخل مصر. يأتي ذلك في إطار الخطة الطموحة للدولة لتوطين مختلف الصناعات، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا الحديثة.

تعكس جهود التوطين هذه التزام مصر بتحويل نفسها إلى مركز إقليمي للصناعات الثقيلة والنقل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويُعد معرض TransMEA منصة حيوية لعرض هذه الإنجازات، وجمع الخبراء والمصنعين وصناع القرار لمناقشة مستقبل النقل الذكي والمستدام.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة المكون المحلي في المشاريع الكبرى، وتصدير الفائض، مما يعزز مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية، وتؤكد الصور، التي وثقت هذا المشهد المهيب، على حجم الإنجاز والتطلع نحو مستقبل نقل أكثر كفاءة وتطورًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.