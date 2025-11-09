السكك الحديدية تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات النواب بعدة محافظات

18 حجم الخط

شاركت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في نقل القضاة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب غدا بعدد من محافظات الجمهورية.

وجاء ذلك في إطار الجهود المتكاملة التي تبذلها أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتنفيذ انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

وقامت الهيئة بإضافة عدد من العربات على بعض القطارات وتشغيل عدد من القطارات المخصوصة ( النوم - VIP ) لتسهيل انتقال أعضاء الهيئات القضائية المكلفين بالإشراف على الانتخابات ودون المساس بالقطارات المجدولة والتي تخدم جمهور الركاب.

تنفيذ الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٥

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقديم كافة الإمكانات لدعم تنفيذ الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٥ بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومراعاة تقديم خدمة نقل مميزة وذات كفاءة عالية لتأمين وصول القضاه إلى مقار لجانهم الانتخابية في التوقيتات المقررة.

انتخابات مجلس النواب لعام 2025

وتنطلق غدًا انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في مختلف محافظات الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ الصوت الواحد لكل مواطن، حمايةً لنزاهة الانتخابات وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الإجراءات التنظيمية والفنية قد اكتملت، بما في ذلك تجهيز اللجان وتوفير الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل التصويت والفرز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.