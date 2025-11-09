الأحد 09 نوفمبر 2025
صحة قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادًا لانتخابات مجلس النواب

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا عن رفع درجة الإستعداد القُصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة للمديرية على مستوى المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

وأكد وكيل الوزارة على تواجد الأطقم الطبية بكامل جاهزيتها في جميع أقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة مع تعزيز أعداد الأطباء وأفراد التمريض والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة بنوك الدم بكميات كافية لمواجهة أي طارئ.

الموقف الصحي ميدانيًا لحظة بلحظة

كما وجه بضرورة تواجد مديري المستشفيات أو من ينوب عنهم على مدار الساعة وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية طوال أيام التصويت لمتابعة الموقف الصحي ميدانيًا لحظة بلحظة.

وأشار إلى أن جميع المستشفيات في حالة جاهزية تامة من حيث التجهيزات الطبية والكفاءات الفنية بما يضمن تقديم خدمات علاجية طارئة على مدار الساعة.

فيما أشار الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بالمديرية إلي أن هناك تنسيقًا كاملًا بين غرفة طوارئ المديرية وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة وهيئة الإسعاف المصرية لتكثيف إنتشار سيارات الإسعاف حول اللجان والمقار الإنتخابية لضمان سرعة الإستجابة وتقديم الدعم الطبي اللازم في مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد على إستمرار المتابعة الميدانية لغرفة الطوارئ المركزية بالمديرية ومتابعة حالات الطوارئ بالمستشفيات أولًا بأول لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة طوال فترة الإنتخابات

