محافظ قنا يكلف نائبه بمتابعة تنفيذ قرارات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم اجتماعًا لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة.

جاء الاجتماع بحضور المهندسة رضوى عبدالرحمن، وكيل الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والعميد شريف عبد السلام، ممثل الحماية المدنية، وممثلي طوائف الكنائس بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية.

توفيق أوضاع الكنائس في قنا

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الكنائس والمباني الخدمية الصادر لها قرارات من مجلس الوزراء، والمتعلقة بأعمال الترميم وإعادة البناء واستكمال اشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب متابعة إجراءات التقنين، وملفات الصلاحية، والرسومات الهندسية، وتراخيص الكنائس والمباني التابعة لها.

كما تضمن الاجتماع مناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل في استكمال الاشتراطات المطلوبة، والانتهاء من الملاحظات الفنية، بما يسهم في الإسراع بعملية توفيق الأوضاع على مستوى المحافظة.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الحماية المدنية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ورؤساء المدن، والإدارات الهندسية، وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية، لضمان استيفاء جميع الكنائس والمباني الخدمية للاشتراطات اللازمة تمهيدًا لاعتمادها بشكل نهائي.

