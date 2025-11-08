رسميا، تغيير اسم جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا في قاعدة بيانات Scopus العالمية

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا عن اعتماد قاعدة بيانات سكوبس تغيير اسم الجامعة رسميًا في قاعدة البيانات العالمية Scopus، والذى يعد من أبرز قواعد البيانات المتخصصة في فهرسة الإنتاج البحثي والأكاديمي على مستوى العالم.

ويأتي هذا التغيير في إطار خطة الجامعة لتحديث هويتها المؤسسية وتوحيد اسمها مع موقعها الجغرافي بمحافظة قنا، بما يعزز من حضورها الأكاديمي والبحثي إقليميًا ودوليًا. وأفاد الدكتور عكاوي أن قاعدة بيانات سكوبس تساهم بشكل كبير ليس فقط في رصد الأبحاث الدولية للجامعة ولكن تساهم بشكل كبير في تقييم الجامعة في التصنيفات الدولية المختلفة.

وأضاف الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن جميع الأبحاث والدوريات العلمية المفهرسة سابقًا باسم جامعة جنوب الوادي ستظل محفوظة ومتصلة بالسجل البحثي ذاته تحت الاسم الجديد جامعة قنا (Qena University)، دون أي تأثير على مؤشرات الأداء البحثي أو تصنيف الجامعة في قواعد البيانات العالمية حيث تحمل الجامعة رقم فريد لمعرف سكوبس وتم بالفعل تغيير اسم الجامعة مع الاحتفاظ برقم تعريف سكوبس ورصيدها البحثى، كما أن فريق العمل جارى التواصل مع باقى قواعد البيانات والتصنيفات الدورية بحيث لايتم التأثير على مكانة الجامعة دوليا ورصيدها البحثى. ومن جانبة وجة نائب رئيس الجامعة جميع منسوبى الجامعة من الباحثين بأن يتم كتابة اسم جامعة قنا في البحوث المقدمة للمجلات العلمية بداية من تاريخ تغير اسم الجامعة.

سرعة تغيير مسمى جامعة جنوب الوادى إلى جامعة قنا

وأفاد الدكتور حموده محمد دردير رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة وعضو اللجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية، وعضو الجنة المشكلة من قبل رئيس الجامعة برئاسة الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة والمختصة بتغيير اسم الجامعة في قواعد البيانات، أنه تم العمل طبقا لتوجيهات رئيس الجامعة نحو سرعة تغيير مسمى جامعة جنوب الوادى إلى جامعة قنا في التصنيفات الدولية وقواعد البيانات مثل سكوبس. وتمت الاستجابة من قاعدة بيانات سكوبس وتصنيف التايمز استجابة للإجراءات المتخذة من إدارة جامعة قنا مما يحافظ على رصيد الجامعة من بحوث وتصنيفات دولية.

ومن جانبه قدم الدكتور عكاوي رئيس الجامعة شكره للدكتور محمد وائل عبد العظيم وفريق عمل التصنيف الدولى بالجامعة على لسرعة الاستجابة وتحديث بيانات الجامعة بما يتماشى مع القرار الرسمي الصادر بتغيير الاسم ليعبر عن هويتها الجغرافية في تصنيفات الجامعة وقواعد البيانات البحثية العالمية.

