محافظات

محافظ قنا يتفقد جاهزية مقار لجان انتخابات النواب قبل انطلاقها غدا

الدكتور خالد عبدالحليم
الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا
أجرى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا جولة تفقدية على عدد من المقرات الانتخابية بمدينة قنا للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة آمنة ومنظمة تسهل على المواطنين المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري. 

ورافق المحافظ خلال جولته التفقدية الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وهاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم وأشرف سعد مدير إدارة قنا التعليمية حيث شملت الجولة عدد من المدارس التي تستخدم كمراكز انتخابية وتم خلالها متابعة جاهزية القاعات ومراجعة أعمال النظافة والتأمين والتجهيزات الفنية والإدارية. 

توفير جميع سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتوفير جميع سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية مشيرًا إلى أنه تم تجهيز الاستراحات وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن سهولة وصول الجميع إلى صناديق الاقتراع. 

وخلال جولته شدد المحافظ على أهمية التزام كافة الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الوقائية والحفاظ على المظهر الحضاري داخل المقرات الانتخابية مؤكدًا أن النظافة العامة والانضباط التنظيمي يعكسان مدى وعي المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل وطنهم. 

ودعا محافظ قنا جموع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات بحرية ومسؤولية بما يجسد روح الديمقراطية ويعبر عن الوعي الوطني للمجتمع القنائي، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية هي رسالة دعم لمسيرة التنمية والإصلاح التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات. 

جدير بالذكر أن محافظة قنا تضم 352 لجنة فرعية موزعة على 307 مركز انتخابي بمختلف المراكز والمدن ويبلغ عدد المرشحين 129 مرشح على المقاعد الفردية إلى جانب 9 مرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 2 مليون و215 ألف و411 ناخبا. 

