18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا للمتهمين بقتل شخص بطلق ناري وعدة طعنات بالجسد والشروع في قتل شقيقه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وبيضاء واستعراض القوة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

الإعدام شنقا للمتهمين بقتل شخص بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة المتهمين: "هشام.ع.ق" 29 سنة - و"أحمد.ف.ع.م" 29 سنة - و"أحمد.ف.ع"25 سنة - بدون عمل، في القضية رقم 17491 لسنة 2023 جنايات اول شبرا والمقيدة برقم 3585 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، لأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما رضا عبد الفتاح أبو السعود، سعيد عبد الفتاح أبو السعود، إذ حضروا لحيث أيقنوا تواجدهما واعتزموا التنكيل بهما على اثر خلف سابق بينهم، قاصدين ترويعهما وغيرهم من المارة والمواطنين أهالي وقاطني "شارع أمين مشهور" لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم مستجلبين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء - أن وصفها - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وغيرهم من الأهالي والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة القليوبية أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية الآتية إذ أنهم في ذات الزمان والمكان: قتلوا المجني عليه رضا عبد الفتاح أبو السعود، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء "أت وصفها، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته الأول بإطلاق عيار ناري صوبه وتعدي عليه الثاني بسلاح ابيض واستتبعهما الثالث بطعنه بالظهر قاصدين من ذلك قتلا فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

أوضح أمر الإحالة القليوبية أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه سعيد ع عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم، وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء "أت وصفها، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتي انهالوا عليه ضربًا بأنحاء جسده قاصدين بالأسلحة حوزتهم قاصدين من ذلك قتلا، فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لأرادتهم فيه الا وهو مداركه المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالأوراق، كما حازو ذخائر مما تستخدم على الاسلحة النارية أنفة البيان على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث، أحرزا أسلحة بيضاء " كذالك " دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم الأول، أطلق أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالأوراق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.